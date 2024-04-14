Karşıyaka, Bulvarspor\'u 3-2 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Karşıyaka, konuk olduğu Bulvarspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Mehmet Sonay, Gürcan Uslu
Bulvarspor: Furkan Yardım, Furkan Çetinkaya, Emin Kaan Arslan, Ferhat Şenses (Ali Efe Çördek dk. 46), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 46), Ali Can Özer (Muhammed Kurt dk. 90), Umut Sönmez (Furkan Çölik dk. 90), Kaan Güdü, Osman Arslantaş, Vural Altan
Teknik Direktör: Oktay Akgül
Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Erdem Gökçe (Alpay Koldaş dk. 73), Ferdi Burgaz (Arda Gülmez dk. 83), İsmail Güner, Erdinç Çepoğlu, Bilal Ceylan, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Hakan Erçelik dk. 63), Enes Nalbantoğlu, Sefa Küpeli, Fatih Taşdelen (Adnan Emir Koldere dk. 83)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 31), Bilal Ceylan (dk. 32), Enes Nalbantoğlu (dk. 61) (Karşıyaka), Ali Efe Çördek (dk. 56), Kaan Güdü (dk. 71) (Bulvarspor)
Sarı kartlar: Burak Diker (Bulvarspor), Enes Nalbantoğlu, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli (Karşıyaka) - İZMİR
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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