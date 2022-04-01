Karşıyaka'da 4 eksik - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bileği 5 maçtır bükülmeyen Karşıyaka pazar günü düşme hattındaki Modafen deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Yeşil-kırmızılılarda önceki hafta Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Ertuğrul yine görev yapamayacak.

Burak ve yedek kalecilerden Yunus'un sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta bu sezon şans bulamayan gençlerden Ferdi'nin de sakatlığı bulunuyor. Karşıyaka'da Modafen önünde defansın sağında Ertuğrul'un yerine yine geçen hafta Çankaya FK maçında iyi bir performans sergileyen Aykut'un görev yapması bekleniyor.

- İzmir