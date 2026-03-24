Karşıyaka'da Kandemir Dönemi Başlıyor

24.03.2026 12:43
Ahmet Kandemir, Karşıyaka'nın başına geçerek ligde kalma mücadelesine başlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son 7 haftasına düşme hattında giren Karşıyaka'da Genel Menajer Nihat Mala'nın istifası sonrası Antrenör Candost Volkan'la da yolların ayrılmasıyla 18 yıl sonra takımın dümenine geçmeye hazırlanan Ahmet Kandemir camiaya birlik mesajı verdi. Ligde üst üste 7 mağlubiyet alıp kurtuluş hattındaki Bursaspor'un 2 galibiyet gerisinde düşme potasında olan İzmir ekibinde Kandemir, daha önce farklı dönemlerde çalıştırdığı takımla bu kez kurtuluş savaşı verecek. Karşıyaka'da 2003-2006 yılları arasında ve 2007-2008 sezonunda takımı çalıştırıp, Türkiye Kupası'nda ilk kez finale taşıyan 55 yaşındaki Ahmet Kandemir, 18 yıl sonra son 7 maçta ateşten gömleği giyecek.

"Kolay bir iş yok. Hem takımın hem de camianın pozitif enerjiye ihtiyacı var" diyen Ahmet Kandemir, "Başarılı geçen uzun yılların ardından şu an hep geçmişteki hatalar aranıp konuşuluyor. Hata olmadan iş buraya gelmezdi ama şu an hata aramanın zamanı değil. Şu an kenetlenip ligde kalmanın zamanı. Geçmiş yıllarda minimum 10 galibiyetle ligde kalınıyordu. Tarihte son 20 yılda 7-8 galibiyetle ligde kalınan sezon yok. Bu sezon barajın düşmesi avantaj. Sonuçta ortada 23 maçta 4 galibiyet almış bir takım var. Kalan 7 maçta en az 4 galibiyet almaya çalışacağız. Hata lüksümüz sıfır" dedi.

Yarın İzmir'de olacak tecrübeli antrenör şu an geçmişte hata arama döneminde olmadıklarını vurgulayıp, "Süper Lig'in aralıksız 52 yıllık takımı Karşıyaka'nın geldiği durum yalnız kulüp için değil Türk basketbolu için de acı bir tablo. Burada en büyük hata dünyada örneği görülmemiş şekilde kulübe yarım asırdan fazla destek veren Pınar'ı kaybetmekti. Bu yalnız Karşıyaka'nın basketbolunu değil tüm kulübü etkiledi. Hatalarla ilgili binlerce şey konuşulur ancak şu an bunları konuşmanın değil destek vermenin zamanı. Sadece maçlarımızı kazanmak ligde kalmak için yetmeyecek. İpler bizim elimizde değil ama biz kazanıp ligde kalmayı başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor

12:37
Kuyumcularda altın kalmadı
Kuyumcularda altın kalmadı
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
11:04
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
