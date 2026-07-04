Karşıyaka'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor

Karşıyaka\'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor
04.07.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, iç transferde Ömer Faruk Sezgin ile sözleşme yenileme çalışmalarına devam ediyor.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde takımın bankolarından Erhan'la sözleşme yenileyip, kontratları biten Mücahit ve Alpay'ı da kadroda tutmayı başaran Karşıyaka, yıldız golcüsü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürdürüyor. Futbol şube yönetiminin iki kez masaya oturduğu 26 yaşındaki tecrübeli golcüyle ücret konusunda anlaşmaya vardığı, ödeme planıyla ilgili detaylarda da anlaşılırsa sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kaf-Kaf, golcüsünü de takımda tutarak iç transferde 4'te 4 yapmayı istiyor.

Ömer Faruk kalırsa geçen sezonki A takım iskeletini büyük oranda koruyacak Karşıyaka, dış transferde nokta hamleler yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt transferine karşılık direkt oynayabilecek 3 genç kiralayacak. Ömer Faruk, geçen sezon başında bahis soruşturmasında 8 ay ceza alınca ligin ilk yarısında forma giyememişti. Sezonun ikinci yarısında cezasının kalkmasıyla takıma dönen yıldız futbolcu, 16 maçta 16 golle müthiş performans sergiledi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Bartın’da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü Bartın'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü
Türkiye’nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.