Karşıyaka\'da Ömer Faruk Pazarlıkları Sürüyor

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde takımın bankolarından Erhan'la sözleşme yenileyip, kontratları biten Mücahit ve Alpay'ı da kadroda tutmayı başaran Karşıyaka, yıldız golcüsü Ömer Faruk Sezgin'le pazarlıkları sürdürüyor. Futbol şube yönetiminin iki kez masaya oturduğu 26 yaşındaki tecrübeli golcüyle ücret konusunda anlaşmaya vardığı, ödeme planıyla ilgili detaylarda da anlaşılırsa sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kaf-Kaf, golcüsünü de takımda tutarak iç transferde 4'te 4 yapmayı istiyor.

Ömer Faruk kalırsa geçen sezonki A takım iskeletini büyük oranda koruyacak Karşıyaka, dış transferde nokta hamleler yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt transferine karşılık direkt oynayabilecek 3 genç kiralayacak. Ömer Faruk, geçen sezon başında bahis soruşturmasında 8 ay ceza alınca ligin ilk yarısında forma giyememişti. Sezonun ikinci yarısında cezasının kalkmasıyla takıma dönen yıldız futbolcu, 16 maçta 16 golle müthiş performans sergiledi.