Karşıyaka'da sıra transferde - Son Dakika
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Karşıyaka'da sıra transferde

12.06.2022 12:24
Karşıyaka'da sıra transferde

TFF 3'üncü Lig'de mali kongreyi tamamlayan Karşıyaka gözünü dış transfere çevirdi.

TFF 3'üncü Lig'de mali kongreyi tamamlayan Karşıyaka gözünü dış transfere çevirdi. Kongre öncesi iç transferi sorunsuz bitiren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, katıldığı bir radyo programında yalnız nokta takviyeler yapacaklarını tekrarladı. Büyükkarcı, "Transferde ihtiyaçlarımız zaten biliniyor. Takıma 1 santrfor, 1 kanat ve 1 orta sahaya ihtiyacımız var. Belki 1-2 tane genç, yetenekli, bize ilerde faydalı olacak, para kazandıracak oyuncu bulabilirsek alacağız" açıklamasını yaptı.

Yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nndeki kamp merkezini tepeden tırnağa yenilemeye alıp, camianın sembol isimlerinden Bülent Zeren'in adının verileceği uzun zamandır yapımı süren fitness salonu ve rehabilitasyon merkezini de açmaya hazırlanan Karşıyaka'da Büyükkarcı, "Takımlar sezon öncesi 2-3 kamp yapıyor. Teknik direktörümüz Erman Güraçar'a, '3 kamp yerine 1 kamp yapalım, tesislerimizi yenileyelim' dedim. Tesislerimiz 5 yıldızlı olacak. Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri olacak. Oda kalitesi, atletik performans merkezi, sporcu sağlık merkezi bizi 15-20 sene daha idare edecek" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da sıra transferde - Son Dakika

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