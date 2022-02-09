Üye Girişi
Karşıyaka'dan son günde 3 transfer - Son Dakika

Karşıyaka'dan son günde 3 transfer

09.02.2022 14:03
Karşıyaka'dan son günde 3 transfer

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka ara transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka ara transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Karşıyaka, transferin son gününde hareketli anlar yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Altınordu altyapısından yetişen ve Niğde Anadolu FK'de forma giyen savunma oyuncusu Aykut Çolakoğlu ve kanat oyuncusu Tuncay Turgay Çağman ile Galatasaray altyapısından yetişen 2002 doğumlu kaleci Evra Saner Gülal'i transfer etti.

Transferleri sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, yeni futbolculara yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Altınordu, Karşıyaka, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan son günde 3 transfer - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
11:20 Kilosu 400 TL'yi aşan bamya altınla yarışıyor!
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:24 Böyle komşu düşman başına! Asansörde cesedi bulunan kadını komşuları öldürmüş!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan son günde 3 transfer - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement