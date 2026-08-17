Karşıyaka, Erbaaspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda oynadığı hazırlık maçında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, kamp programı çerçevesinde 2. Lig temsilcisi Erbaaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Karşıyaka'nın golü savunma oyuncusu Ensar Akgün'den geldi.

Karşıyaka böylece şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamadı. İzmir ekibi, daha önce Şanlıurfaspor ile oynadığı karşılaşmada 2-0 öndeyken yoğun sis nedeniyle maçın tatil edilmesiyle mücadeleyi tamamlayamamıştı. Yeşil-kırmızılılar, Aliağa FK ve Somaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Menemen FK ile de 1-1 berabere kaldı. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla yeni sezon öncesi hazır bir görüntü verdi.