Karşıyaka ilk 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı, Basatemür istifa etti - Son Dakika
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Karşıyaka ilk 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı, Basatemür istifa etti

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Karşıyaka ilk 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı, Basatemür istifa etti
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür istifa etti; yeni teknik adam arayan İzmir ekibi hafta sonu Kepezspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Lig başlamadan önce şampiyonluk adayları arasında gösterilen yeşil-kırmızılılar, geride kalan ilk 4 haftada galibiyet alamadı. Bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karşıyaka, ligin alt sıralarından kurtulamadı.

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür de görevinden istifa etti. Yeni teknik adam arayışının başladığı İzmir ekibinin, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

4 sezon aradan sonra en kötü başlangıç

Karşıyaka, son yılların en kötü başlangıçlarından birine de imza attı. Yeşil-kırmızılılar, son olarak 2021-2022 sezonunda ilk 4 haftayı galibiyet elde edemeden geçmişti. O sezon 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kaf-Kaf, bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Karşıyaka, kötü gidişata son vermek için hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKarşıyakaFutbolİzmirSporSon Dakika

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