Karşıyaka, Ishmael El-Amin\'i Kadarına Kattı

Karşıyaka Basketbol, son olarak Hapoel Galil Eilon'da forma giyen oyun kurucu Ishmael El-Amin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ishmael El-Amin Karşıyaka'mızda. Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan, Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils BK, Hapoel Gilboa Galil ve Napoli Basket formaları giyen; geçtiğimiz sezonu ise Hapoel Galil Eilon'da tamamlayan Ishmael El-Amin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Ishmael'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.