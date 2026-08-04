Karşıyaka, Ishmael El-Amin'i Kadarına Kattı - Son Dakika
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Karşıyaka, Ishmael El-Amin'i Kadarına Kattı

Karşıyaka, Ishmael El-Amin\'i Kadarına Kattı
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Karşıyaka Basketbol, Hapoel Galil Eilon'da oynayan Ishmael El-Amin ile anlaştı.

Karşıyaka Basketbol, son olarak Hapoel Galil Eilon'da forma giyen oyun kurucu Ishmael El-Amin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ishmael El-Amin Karşıyaka'mızda. Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan, Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils BK, Hapoel Gilboa Galil ve Napoli Basket formaları giyen; geçtiğimiz sezonu ise Hapoel Galil Eilon'da tamamlayan Ishmael El-Amin, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Ishmael'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Ishmael El-Amin'i Kadarına Kattı - Son Dakika

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