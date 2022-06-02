Karşıyaka kalabalık başlayacak - Son Dakika
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Karşıyaka kalabalık başlayacak

02.06.2022 13:29
Karşıyaka kalabalık başlayacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi Metin Peker haricinde tamamlayan Karşıyaka, yeni sezona kalabalık bir kadroyla başlamaya hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi Metin Peker haricinde tamamlayan Karşıyaka, yeni sezona kalabalık bir kadroyla başlamaya hazırlanıyor. Kiralık gelen Can Muhammet, Denis, Kerem ve Tuncay Turgay'ın yanı sıra Alperen ve Yunus'un ayrıldığı mevcut kadrosunda 22 profesyonel futbolcu bulunan Karşıyaka'da farklı takımlara kiralık giden İlyas, Batuhan ve Mustafa Çalışkan'ın dönmesi, U19 takımından Taha Yeşilbaş'ın profesyonel yapılıp, yine gençlerden kadroya katılacakların olmasıyla antrenmanlar 30 kişilik kadroyla başlayacak. Dış transferde de en az 5-6 takviye yapması planlanan yeşil-kırmızılılarda as kadrodan gidecekler alınacak isimlere göre belli olacak. Teknik direktör Erman Güraçar, 11 Temmuz'da başlayacak İzmir'deki ilk etap çalışmaları ve ilk kamp dönemi sonrası kalabalık kadrodan eleme yapacak.


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Karşıyaka'da kiralıklar dönecek Karşıyaka'da kiralıklar dönecek Karşıyaka yakın takipte Karşıyaka yakın takipte
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Çalışkan, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka kalabalık başlayacak - Son Dakika


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