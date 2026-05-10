Karşıyaka Küme Düşme Tehdidini Aştı

10.05.2026 22:02
Karşıyaka, son haftada Bursaspor'u yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kaldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka, son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı.

Ligde 52 sezondur aralıksız mücadele eden ve bu sezon alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, son hafta maçında sahasında Bursaspor Basketbol'u konuk etti.

İzmir temsilcisi, rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı.

Düşme hattındaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un kaybettiği haftada kazanan Karşıyaka, 52 sezon aralıksız mücadele ettiği ligde yer almaya devam etti.

3 başantrenör görev aldı

Sezona Faruk Beşok yönetiminde başlayan ve ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılılar, başantrenörlüğe 14 Kasım'da Candost Volkan'ı getirildi.

Takımın başında 16 hafta kalan Candost Volkan yönetiminde 3 galibiyet, 13 mağlubiyet gören Karşıyaka'da 24 Mart'ta başantrenör Candost Volkan ile yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarda daha önce de 2 kez görev alan Ahmet Kandemir'i başantrenörlük için anlaşan İzmir temsilcisi, Kandemir yönetimindeki ilk maçında Mersin Spor'u 92-87 yenmeyi başardı.

Kandemir, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak takımını ligde tuttu.

Bursaspor Basketbol'a karşı hafta sonu takımının başında mücadele eden Kandemir yönetimindeki İzmir ekibi, ligde kaldı.

Kandemir, 7 maçta 5 galibiyet alarak önemli başarıya imza attı.

52 sezon aralıksız mücadele

1966 yılında kurulan ve 1968-69 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Karşıyaka, 1971-72 sezonunun sonunda küme düştü.

Yaklaşık 2 sezon alt liglerde mücadele ettikten sonra 1974-75'te yeniden Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen İzmir temsilcisi, 52 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele etti.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 1986-87 ile 2014-15 sezonunda lig şampiyonluğu, 1986-1987 ve 2014'de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2014'te de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda da finalde mücadele etme başarısı göstermişti.

Kaynak: AA

