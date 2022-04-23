Karşıyaka'nın konuğu Fethiyespor - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan girip prestij mücadelesi veren Karşıyaka, yarın şampiyonluk yarışındaki Fethiyespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan'ın cezası biterken, bilet fiyatları öğrenci 10, maraton 20, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi.

Ligde Teknik Direktör Erman Güraçar görev geldikten sonra son 12 maçta yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan, 8 haftadır bileği bükülmeyen Karşıyaka, son 3 maça 42 puanla 9'uncu sırada girdi. İlk yarıyı lider tamamladığı grupta ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor ise son 3 hafta öncesi 64 puanla zirvedeki Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor. Grupta Esenler, aynı saatte Çankaya FK'yı ağırlayacak.

- İzmir