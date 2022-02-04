Üye Girişi
Karşıyaka, Ofspor'a konuk - Son Dakika

Karşıyaka, Ofspor'a konuk

04.02.2022 10:43
Karşıyaka, Ofspor'a konuk

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Of İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından 1 puanla ayrılan teknik direktör Erman Güraçar, zorlu deplasmanda ilk 3 puanını almaya çalışacak. Kaf-Kaf'ta sezonu kapatan Burak dışında eksik yok. Ligde 20 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi alan Karşıyaka 22 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Ofspor ise 35 puanla 6'ncı basamakta. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan maç 0-0 sona ermişti.


YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Karşıyaka, Ofspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, Ofspor'a konuk - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:49:12. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Ofspor'a konuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement