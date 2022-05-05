Karşıyaka son hafta tam kadro - Son Dakika
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Karşıyaka son hafta tam kadro

05.05.2022 11:37
Karşıyaka son hafta tam kadro

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hiçbir iddiası kalmamasına rağmen üst üste Play-Off yarışındaki rakiplerle oynadığı maçlara tam kadro çıkan Karşıyaka, son hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında da as takımla sahada olacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hiçbir iddiası kalmamasına rağmen üst üste Play-Off yarışındaki rakiplerle oynadığı maçlara tam kadro çıkan Karşıyaka, son hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında da as takımla sahada olacak. Geçen pazar günü 2-2 beraberlikle tamamlanan Belediye Derincespor maçının ardından 2 günlük bayram izni yapan Karşıyaka, dün çalışmalara yeniden başlarken, sezon bu hafta bitecek olmasına rağmen as futbolcular mazeretsiz antrenmanda yer aldı. Geçen haftaki kadrodan yalnız kırmızı kart cezalısı Ertuğrul'un forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılılar, cumartesi günü sahaya yine A takımla çıkarak ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamaya çalışacak. Kırıkkale grupta son haftaya averaj farkıyla Play-Off hattında girmişti.


Karşıyaka son hafta tam kadro
Karşıyaka son hafta tam kadro
Karşıyaka son hafta tam kadro
Karşıyaka son hafta tam kadro
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Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Kırıkkale, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka son hafta tam kadro - Son Dakika


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