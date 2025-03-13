Karşıyaka Spor Kulübü\'nün 1 Milyon TL\'lik Su Borcu İhtimali

Karşıyaka Spor Kulübü, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin 1 milyon TL'yi aşan su borcunu 10 gün içerisinde ödemezse sular kesilecek.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, mali açıdan tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin, Bornova 1877 ve Tokat Belediyesi Plevne maçlarının primlerini futbolculara henüz ödeyemediği öğrenilirken, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışan personelin de 3 aydır maaş alamadığı bildirildi.

Karşıyaka'nın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde aylardır ödenmeyen su faturasının 1 milyon TL'yi aştığı ifade edildi. Yetkililer geçtiğimiz günlerde tesislere geldi ve ödeme yapılmazsa suların kesileceğini yöneticilere bildirdi. Karşıyakalı yöneticilerin de süre istediği ifade edildi. 10 gün içerisinde borcun kapatılmadığı taktirde tesisteki suların kesilmesi bekleniyor. - İZMİR