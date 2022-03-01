Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi

01.03.2022 12:41
Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun bitimine 10 maç kala bir türlü düze çıkamayan Karşıyaka'da İhsan Furkan, ikinci yarıda attığı gollerle takımının düşme hattına düşmesini engelledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun bitimine 10 maç kala bir türlü düze çıkamayan Karşıyaka'da İhsan Furkan, ikinci yarıda attığı gollerle takımının düşme hattına düşmesini engelledi. Sezonun ilk yarısında Karşıyaka'nın bankolarından olmasına rağmen ağları hiç sarsamayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci yarıda ise çıktığı 7 maçta 4 gol atarak takımının devredeki en skorer oyuncusu oldu.

Furkan, özellikle Karşıyaka'nın iç sahada yenik duruma düştüğü 2 maçta sonradan attığı gollerle beraberliği getirip takımını küme düşme barajının üzerinde tuttu. Mardin 1969 Spor maçında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımına attığı golle 1 puanı getiren Furkan, son Gümüşhanespor mücadelesinde de Karşıyaka yenik durumdayken 87'nci dakikada ağları sarsıp hayati önemdeki beraberliği sağladı. Karşıyaka, bu beraberlikle düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.


Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi
YORUMLAR
500
Karşıyaka'da kahreden seri Karşıyaka'da kahreden seri Karşıyaka diken üstünde Karşıyaka diken üstünde

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya Furkan hayat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement