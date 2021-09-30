Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenen Karşıyaka, bir üst tura yükseldi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı Abdülkadir Akyıldız'ın 30. dakikada attığı golle Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 56. dakikasında Kardemir Karabükspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Sezer Gündüz, skoru 1-1'e getirdi.
Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.
Uzatmaların ilk devresinde Okan Yılmaz'ın 102. dakikada attığı golle Karşıyaka ikinci golü buldu.
Maçın 118. dakikasında sahneye yeniden çıkan Okan Yılmaz, takımının üçüncü golünü attı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenen Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
Kaynak: AA
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