Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6- 10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
Kaynak: DHA
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