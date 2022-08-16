Sami Uğurlu: "Camiamızdan özür diliyorum" - Son Dakika
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Sami Uğurlu: "Camiamızdan özür diliyorum"

16.08.2022 01:15
Sami Uğurlu: "Camiamızdan özür diliyorum"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetten ötürü camiadan özür dilerken, istifa ile ilgili soruları ise cevaplamak istemediğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetten ötürü camiadan özür dilerken, istifa ile ilgili soruları ise cevaplamak istemediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını söyleyerek, "Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır" dedi.

Sami Uğurlu, istifa ettiği yöndeki sorulara ise cevap vermek istemediğini söyledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Camiamızdan özür diliyorum' - Son Dakika

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