Kastamonu Belediyespor-CSKA maçının ardından

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında konuk ettiği Rusya'nın CSKA takımına 31-29 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, ilk puanlarını almaya çok yaklaştıklarını söyledi.

Günal, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada CSKA'yı tebrik etti.

İlk yarıda istedikleri savunma performansını gösteremediklerini ifade eden Günal, "İkinci yarıda biraz daha sertleştirdiğimiz savunma ve adam değişimini iyi yapmamız sonucunda kalemizde 13 gol gördük. İlk puanımıza çok yaklaştık. Son 5 dakika içerisinde maç berabereydi." dedi.

Takımla birlikte üçüncü Şampiyonlar Lig'i maçına çıktığını anlatan Günal, "Geldiğimden beri en büyük sıkıntımız karar anlarındaki zayıflık. Bunu önümüzdeki günlerde gidereceğimizi ümit ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tek maçımız kaldı ama önümüzde Süper Lig ve Türkiye kupası var. O maçlarda daha savaşan, daha diri bir takım olacak." diye konuştu.

CSKA antrenörü Florentin Constantin Pera ise Kastamonu Belediyespor'u tebrik etti.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Pera, "Bütün oyuncularıma şans vermeye çalıştım. Son dakikaya kadar savaşan bir Kastamonu Belediyespor ile karşılaştık. Maçın sonunda kazanan biz olduk. Bu maçta oynadığımız defans seviyesinden memnun değilim. Sonraki Metz maçı için daha iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadesinde bulundu.