Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarının en hızlı ismi Mercedes pilotu Russell olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarını Mercedes pilotu George Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Russell yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışa ilk sıradan çıkacak; takım arkadaşı Antonelli ikinci, McLaren'dan Norris üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sine, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.128 saniye gerisinde takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren takımından Britanyalı Lando Norris, 0.480 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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