Kayakta Türkiye şampiyonları belli oluyor - Son Dakika
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Kayakta Türkiye şampiyonları belli oluyor

07.03.2022 11:06
Kayakta Türkiye şampiyonları belli oluyor

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları bu hafta Erzurum'da düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları bu hafta Erzurum'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre eleme ve ayak müsabakalarında elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular, Erzurum'da kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası 8-9 Mart'ta tüm yaş kategorilerinde 19 ilden toplam 190 sporcunun katılımıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bu müsabakaların ardından Erzurum Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde 10-11 Mart'ta Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, 15 ilden 186 sporcunun katılımıyla yapılacak.

Sezon içerisinde Kayseri ve Erzincan'da yapılan etap müsabakalarının ardından Snowboard Türkiye Şampiyonası, 12-13 Mart'ta 15 ilden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye şampiyonalarına katılan tüm sporcu, kulüp ve antrenörlere başarılar diledi.

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Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayakta Türkiye şampiyonları belli oluyor - Son Dakika


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