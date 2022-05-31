Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 Anadolu Yıldızları: 4 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 Anadolu Yıldızları: 4

31.05.2022 09:04
Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 Anadolu Yıldızları: 4

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu maçında Kafkasspor ile Anadolu Yıldızları karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu maçında Kafkasspor ile Anadolu Yıldızları karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Anadolu Yıldızları 4-2 kazanarak aldı.

Stat: Erkilet 2 Nolu

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Kadir Çelikbaş xx

Kafkasspor: İsmail Atalay x Resul Kahriman x, Fırat Durkut x, Samet Altınbuğa x, Mehmet Dikmen x, Sabri Doğan x, Erman Çilsal x, Okan Çetiner x, Ali Rıza Sancak x, İbrahim Çalış x. Serdar Ekinci x

Anadolu Yıldızları: Enes Özgen xx, Oğuzhan Şimşek xx, Samet xx, Muhammet Kaya xx, Ali Yıldız xx, Samet Bulut xxx, Arif Aslan xxx, Emre Şahin xx, Karahan Hamuran xxx, Murat Aydın xx, Mustafa Yılmaz xxx

Goller: İbrahim Çalış Dk.53, Okan Çetiner Dk.88 (pen) (Kafkasspor) Karahan Hamuran Dk.22 ve 48, Arif Aslan Dk.49 ve 51 (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 Anadolu Yıldızları: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 Anadolu Yıldızları: 4 - Son Dakika
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