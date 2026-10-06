Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük aldı - Son Dakika
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Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük aldı

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Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası\'nda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük aldı
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Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili güreşçilerden Yusuf Sarıyar şampiyon, Yusuf Taha Alkan üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi'ndeki kutlamada sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda Yusuf Sarıyar Balkan şampiyonu, Yusuf Taha Alkan ise Balkan üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular için Güreş Eğitim Merkezi'nde pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen U15 Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren Kayserili genç güreşçiler, Güreş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. 62 kilogramda mücadele eden Yusuf Sarıyar Balkan Şampiyonu olurken, 44 kilogramda yarışan Yusuf Taha Alkan Balkan üçüncülüğünü elde etti. Genç sporcuların başarılarının kutlandığı programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katıldı.

Kabakcı; sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen derecelerin Kayseri güreşi adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
Ali İhsan SuHırvatistanGençlikGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserili güreşçiler U15 Balkan Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük aldı - Son Dakika
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