Kayserili Okçular Olimpik Havuzda

Spor

Kayserili okçular; 2025 Klasik Yay 1. Ayak Milli Takım Seçme Yarışması ve Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması'nda olimpik havuza seçilme başarısı gösterdi.

24 Şubat - 02 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2025 Klasik Yay 1. Ayak Milli takım Seçme Yarışması ve Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması'nda; Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcuları Kutay Tek ve Fatma Maraşlı 2025 Olimpik Havuza seçilerek Klasik yay milli takım seçme yarışması 2. Ayak yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Kayseri'yi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve Antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ