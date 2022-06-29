Kayserili sporculardan Avrupa'da büyük başarı

Kayseri TOHM ve Kayseri Şekerspor Kulübü sporcularından Güreş Azat Sarıyar ile Emre Mutlu, Roma'da düzenlenen U20 Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

U20 Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası 27 - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında Roma'da düzenlendi. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kayseri TOHM ve Kayseri Şekerspor Kulübü sporcularından Azat Sarıyar ile Emre Mutlu Avrupa üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Avrupa üçüncüsü sporcuları ve Antrenörleri Salih Güney, İlker Genel ve Veysel Toprak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ