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Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti - Son Dakika

Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti

03.12.2021 12:22
Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Yukatel Kayserispor'un rakibi 68 Aksaray Belediyespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Yukatel Kayserispor'un rakibi 68 Aksaray Belediyespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimine, Yukatel Kayserispor Kulübü adına Yönetim Kurul Üyesi Semra Demirer katıldı. 3. Eleme Turunda Artvin Hopaspor'u ve 4. Eleme Turunda Alagöz Holding Iğdırspor'u saf dışı bırakan Yukatel Kayserispor; 5. Eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti. 5. Eleme Turu maçları 28-29-30 Aralık tarihlerinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. 32 takım son 16 Turuna yükselme mücadelesi verecek. - KAYSERİ

Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti
Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti
Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kayserispor, Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile eşleşti - Son Dakika Spor


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