Kayserispor Akademi 22 Antrenörle Anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor Akademi 22 Antrenörle Anlaştı

Kayserispor Akademi 22 Antrenörle Anlaştı
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Kayserispor, 2026-2027 sezonu için 22 antrenör ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor Akademi; 2026-2027 sezonu için 22 antrenör ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kayserispor akademimizde 2026-2027 sezonu yapılanması kapsamında 22 antrenörümüz ile sözleşme imzalanmıştır" denildi. Sanı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre anlaşma yapılan antrenörler şunlar; Sebahattin Tekin (Alt yapı koordinatörü), Burhan Çerçioğlu (U19 teknik sorumlusu), Gökhan Dursun (U19 yardımcı antrenörü), Murat Kesmez (U19 kaleci antrenörü), İlker Bayeren (U19 atletik performans antrenörü), Ertuğrul Seçme (U17 teknik sorumlusu), Mustafa Taş (U17 antrenörü), Ömer Anıl Polat (U17 kaleci antrenörü), Şahin Ersoy (U17 atletik performans antrenörü), Ahmet İpek (U16 teknik sorumlusu), Tayfun Yanar (U16 yardımcı antrenörü), Hasan Akdoğdu (U16 kaleci antrenörü), Ferit Altıparmak (U15 teknik sorumlusu), Yunus Güneri (U15 yardımcı antrenörü), Emin Aydoğdu (U15 kaleci antrenörü), Kadir Vatanel (U15 atletik performans antrenörü), Necati Karadağ (U14 teknik sorumlusu), Sinan Yolcu (U14 yardımcı antrenörü), Özkan Yıldırım (U14 kaleci antrenörü), Yavuz Hastoprakçılar (U13 teknik sorumlusu), Halil İmamoğlu (kaleci antrenörü), Buğra Güleş (kaleci antrenörü).

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Akademi 22 Antrenörle Anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Akademi 22 Antrenörle Anlaştı - Son Dakika
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