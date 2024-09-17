Kayserispor\'dan Anma Mesajı

Spor

Kayserispor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de Sivasspor ile oynanan maçta tribünlerde yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız maçta çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlarımıza ve Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ