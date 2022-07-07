Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız"

07.07.2022 09:59
Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız"

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.

Yukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, bu sezonun çok önemli olduğunu ifade ederek, camianın kenetlenmesi gerektiğini savundu.

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istediklerini söyledi. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak; "Güzel bir ortam var. İyi çalışıyoruz. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de bunu yerine getirmek için çabalıyoruz. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak
Kaynak: İHA

İlhan Parlak, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:47 Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kenetlenirsek büyük başarılara imza atarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement