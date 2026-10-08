Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri\'nde sürdürdü

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. İç Anadolu ekibi yarın yapacağı taktik antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.