Kayserispor son gün Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nden iki oyuncu kattı - Son Dakika
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Kayserispor son gün Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nden iki oyuncu kattı

Kayserispor son gün Erzurumspor ve Gençlerbirliği\'nden iki oyuncu kattı
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Kayserispor, transfer döneminin son gününde Erzurumspor'dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ensar ile 2 yıllık, Murat ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, ikilinin yarınki Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.

Kayserispor transferin son gününde kadrosuna kattığı iki ismi açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor; dış transferde Erzurumspor'dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği'den Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelen resmi sözleşmeye imza atan Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu takıma katılarak çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılılar Ensar Kemaloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadroya katılan iki oyuncunun yarın oynanacak olan Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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