Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Kendisi ve Başkanla İlgili Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Kendisi ve Başkanla İlgili Olumsuzluk Yok

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Kendisi ve Başkanla İlgili Olumsuzluk Yok

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımda kendisi ve başkanla ilgili bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Yeni yönetim gelirse de hizmete devam edeceğini belirtti.

27.08.2024 20:29
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz; takımda kendisi ve başkanla ilgili bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek, "Yeni yönetim gelir, eskisi devam eder. Ben hizmet için buradayım. İstenirse başımın üstüne" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

"İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takım olarak iyi yolda olduklarını düşündüğünü söyleyerek, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok gol pozisyonumuz vardı. Yüzde 65'lere yakın topla oynama oranımız, bir o kadar da pozisyonumuz vardı ama geçen seneki problemlerimiz, bitiremeyişimiz devreye girdi. Son dakikada golü attık. Yüzde 100 gol, herkes tarafından da söyleniyor. Onun için ayrıca üzgünüz. Aslında 3 puanı hak ettiğimizi ama en azından 1 puana sahip olmamız gerektiğini düşünüyorduk, olmadı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar çok değerliler. İlk hafta baydık. İkinci hafta bir maç oynadık. Şimdi tekrar maçımız ertelendi. Konya maçını oynayacağız ve bu maçtan sonra bir milli ara var. Ritmimizi yakalamakta biraz zorlanacağız. Yine de onlara teşekkür ederim. Hem geç gelenler var hem de görevi layıkıyla yapmaya çalıştılar. O yüzden maçtan sonrada onlara şunu söyledim. Böyle oynayın, böyle devam edin. Ne ben ne de başka birisi size bir şey söyleyemez. Hepsinin ayaklarına sağlık. O maçı geride bıraktık. Ertelenen bir Trabzon ve Konyaspor maçına hazırlanıyoruz. Konyaspor iyi bir takım. 3 maçtır kendilerini izledik. Tabii ki zaafları var. Konyaspor maçında oyuncularıma çok inanıyorum ve güveniyorum. Ben çok iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Benimle alakalı, başkanımla alakalı bir olumsuzluk söz konusu değil"

Kulüpte güzel bir hava ve ortamın olduğunu kaydeden Yılmaz; "Başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir hava ve ortam var. İnşallah galibiyetlerle birlikte daha iyi olacağız. Burada bir kaos ve problem varmış hissi oluşturmamanızı istiyorum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Kayserispor'u, bu şehri çok daha iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Benimle alakalı, başkanımla alakalı bir olumsuzluk söz konusu değil. Ben buraya hizmet etmeye, Kayserispor'u layık olduğu yerlere getirmek için buradayım. Allah izin verirse de bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Milli ara ile birlikte ritmimize ulaşacağız. Bu kadar fedakar, sorumluluk sahibi ve elini taşın altına kalan insanlar görmedim. Onları küstürmemek, üzmemek lazım. Kendileri ne kadar sıkıntıda da olsa bize yansıtmamaya çalışıyorlar. Bizde alacağımız galibiyetlerle onlara ve şehre destek olacağız. En ufak bir problem yok. Burada harika bir ailemiz var" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "yönetim değişirse devam edecek misiniz?" sorusuna Yılmaz, "Bunlarla alakalı yorum yapmak çok doğru değil. Yeni yönetim gelir, eskisi devam eder. Ben hizmet için buradayım. İstenirse başımın üstüne" diye konuştu.

Cardoso: "Her zaman ki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Kayserispor'lu futbolcu Miguel Cardoso ise, "Geçen sene benimle ilgili bazı eleştiriler vardı ama ben kendi adıma gol yada asist yapamasam da elimden geleni yaptığımız ve iyi bir mücadele gösterdiğimi düşünüyorum. Bu sene de ilk maç itibariyle gol attım ama takımın kazanmasını tercih eden bir oyuncuyum. O anlamda gol atmamın bir önemi yok. Yine her zaman ki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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