Kayserispor Vanspor Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor, Vanspor FK maçının hazırlıklarını Atila Gerin önderliğinde sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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