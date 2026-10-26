Kayserisporlu Benhur Keser taraftardan destek istedi, 2 maçta sorumluluk bizde dedi

Kayserisporlu futbolcu Benhur Keser, sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek; "2 maçta puanlar kaybettik. Ancak sorumluluk bizde. Desteğe devam, başaracağız" dedi.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu, "Büyük Kayserispor taraftarı ve Kayseri halkı" diye başladığı paylaşımında; "yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil" cümlesi ile camiaya mesaj verdi. Benhur Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Son iki haftada aldığımız sonuçlar hepimizi derinden üzmüştür. Bir an önce toparlanmak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu açıklamayı, işler iyi giderken nasıl sorumluluk alıyorsak kötü giderken de en başta sorumluluk alanlardan olacağımızı belirtmek için yapma gereği duydum. Skorlardan bağımsız olarak bizi destekleyen, deplasmana gelen ve televizyon başında bize desteklerini hissettiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Benhur Keser açıklamasının devamında; "Süre alsın ya da almasın, sahada ve saha dışında elinden geleni yapan, karakter gösteren bütün takım arkadaşlarımı kutluyor ve bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Lig uzun bir maraton. Bu süreçte illa ki böyle şeyler olacak. Biz, taraftarıyla ve şehriyle inanmış, kenetlenmiş bir aileyiz. Bizi desteklemeye, bize inanmaya ve güvenmeye devam edin. Çünkü bu takım, bu şehir ve bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.