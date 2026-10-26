Kayserisporlu Benhur Keser taraftardan destek istedi, 2 maçta sorumluluk bizde dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserisporlu Benhur Keser taraftardan destek istedi, 2 maçta sorumluluk bizde dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserisporlu Benhur Keser taraftardan destek istedi, 2 maçta sorumluluk bizde dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserisporlu futbolcu Benhur Keser, son iki haftada alınan sonuçların üzüntü verdiğini ve 2 maçta kaybedilen puanlarda sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi. Keser, taraftarlardan desteğe devam etmelerini isteyerek camianın kenetlenmiş bir aile olduğunu belirtti.

Kayserisporlu futbolcu Benhur Keser, sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek; "2 maçta puanlar kaybettik. Ancak sorumluluk bizde. Desteğe devam, başaracağız" dedi.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu, "Büyük Kayserispor taraftarı ve Kayseri halkı" diye başladığı paylaşımında; "yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil" cümlesi ile camiaya mesaj verdi. Benhur Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Son iki haftada aldığımız sonuçlar hepimizi derinden üzmüştür. Bir an önce toparlanmak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu açıklamayı, işler iyi giderken nasıl sorumluluk alıyorsak kötü giderken de en başta sorumluluk alanlardan olacağımızı belirtmek için yapma gereği duydum. Skorlardan bağımsız olarak bizi destekleyen, deplasmana gelen ve televizyon başında bize desteklerini hissettiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Benhur Keser açıklamasının devamında; "Süre alsın ya da almasın, sahada ve saha dışında elinden geleni yapan, karakter gösteren bütün takım arkadaşlarımı kutluyor ve bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Lig uzun bir maraton. Bu süreçte illa ki böyle şeyler olacak. Biz, taraftarıyla ve şehriyle inanmış, kenetlenmiş bir aileyiz. Bizi desteklemeye, bize inanmaya ve güvenmeye devam edin. Çünkü bu takım, bu şehir ve bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:40:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserisporlu Benhur Keser taraftardan destek istedi, 2 maçta sorumluluk bizde dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei