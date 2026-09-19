Kdz. Ereğli 1980, deplasmanda Karabük İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli 1980, deplasmanda Karabük İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı

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Kdz. Ereğli 1980, deplasmanda Karabük İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karabük İdman Yurdu, sahasında Kdz. Ereğli 1980 ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Karabük İdman Yurdu'ndan Ahmet Sezer ve Mustafa Yorulmaz, Kdz. Ereğli 1980'den Yakal Taylan ve Berkehan Biçer sarı kartla cezalandırıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Karadeniz Ereğli 1980 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hakan Aktaş, Semih Kocaman, Emirhan Konyalı

Karabük İdman Yurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Cihan Aydın dk. 80), Osman Boz, Mevlüt Han Ekelik (Özgür Özden Dağdelen dk. 64), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 80), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 64), Berkcan Cengiz (Hasan Türkyılmaz dk. 44)

Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü: Deniz Aydın, Cömert Kandemir, Vedat Saygı, Berkehan Biçer, Salih Mert Aksungur, İsmail Zobu (Emir Hakan Patan dk. 80), Engin Alp Yamaç, Yakal Taylan (Onurcan Güler dk. 80), Mehmet Eren Aktaş, Miraç Asıltekin (Serkan Dursun dk. 60), Hüseyin Mevlütoğlu

Sarı kartlar: Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu), Yakal Taylan, Berkehan Biçer (Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü)

Kaynak: İHA
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