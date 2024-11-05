Keni Var Gol Hasretinde

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve ortağı olduktan sonra son 2 maçından 1 puan çıkararak averajla Play-Off hattının dışında kalan Altınordu'da 25 yaşındaki santrfor Keni Var Uzun, bu sezon gol atmaya hasret kaldı. Ligde oynanan 10 karşılaşmanın 8'inde ilk 11'de yer alıp, 2'sinde ise ikinci 45'lerde oyuna alınan 1.96 boyundaki gurbetçi oyuncu rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi.

İç sahadaki İnegölspor karşılaşmasında Emre'ye deplasmandaki Beykoz Anadoluspor müsabakasında Hüseyin'e asist yapan Keni'nin geçen hafta Batman Petrolspor maçında bir şutu direkten döndü. Son golünü geçen sezon 28 Nisan'da Karacabey Belediyespor deplasmanında kaydeden Keni Var, bu hafta Altay derbisinde ağları havalandırması halinde 197 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

ALTAY TARAFTARINA YASAK GELDİ

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu, ligde pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak Altınordu-Altay derbisi öncesi Altay taraftarının maça alınmamasına karar verdi. Altınordu kulübünden yapılan açıklamada, "A takımımızın 10 Kasım Pazar günü TFF 2'nci Lig'de Altay ile Torbalı Metin Oktay Yerleşkemiz'de oynayacağımız karşılaşmaya konuk taraftarlar alınmayacaktır. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrasında alınan karar gereği her iki takımın kendi arasında oynayacağı maçlarda deplasman taraftarları tribündeki yerini alamayacak" ifadelerine yer verildi.