Kepez Belediyespor U16 Takımı Yenilgisiz İlerliyor

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Kepez Belediye spor Kulübü'nün U16 Erkek Basketbol Takımı, ilk 4 maçını yenilgisiz tamamladı.

Forvet Gençlik Spor Kulübü'nü deplasmanda 76-37 yenen Kepez Belediyespor Kulübü'nün U16 Erkek Basketbol Takımı, 27 Şubat Perşembe günü Turgut Özal Spor Salonu'nda saat 20.00'de beşinci maçını Kırmızı Çizgi ile oynayacak. Final maçını ise güçlü rakibi AGGİK karşısında yapacak olan Kaplanlar, şimdiden play-off oynamayı garantiledi. Her sezon Antalya şampiyonluğu kupası favorisi kulübün U18 takımının omurgasını oluşturacak olan 2010 doğumlu sporcular, bu sezon Antalya Gelişim Ligi'nde oynuyor. Gelecek sezon A Ligi'nde mücadele edeceklerini belirten Antrenör Okan Sezen, "Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün destekleriyle, Antalya'nın basketbol merkezi olmaya adayız. Yaz ve kış spor kurslarımızdan yaptığımız yetenek taramaları ile seçtiğimiz öğrencilerimizi milli takımlarda görmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA