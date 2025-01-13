Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Kartalspor\'u 3-0 Yenerek Şampiyonluk İddiasını Sürdürdü

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U18 Futbol Elit Ligi lideri Kepez Belediyespor, Antalya Kartalspor maçını 3-0 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Kepez Belediyespor Kulübü U18 Futbol Elit Lig Takımı, Antalya Kartalspor engelini 3-0'la geçerek puanını 39'a yükseltti. Varsak Kuzeyyaka Tesisleri'nde oynan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kaplanlar, ikinci yarıda da istekli oynayarak penaltıdan 2 gol daha kaydetti.

Önemli bir galibiyet elde eden öğrencilerine teşekkür eden Teknik Direktör Emin Pehlivanlar, bu maça kadar 4 gün boyunca sadece duran top pozisyonlarına çalıştıklarını vurguladı. Çok fazla duran top şansı yakalayıp 1 tanesini gole çevirebildiklerini belirten Pehlivanlar, "Bundan sonraki süreçte aynı şekilde taktiksel çalışmalar yapacağız ve bunun da karşılığını önümüzdeki süreçte göreceğimize inanıyorum. Kepez Belediyespor Kulübü U18 Futbol Elit Lig Takımı olarak elde ettiğimiz 3-0'lık galibiyeti, her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mesut Kocagöz'e armağan ediyoruz" dedi. - ANTALYA