Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası, tek maçla başladı.
Haftanın açılış maçında Beyaz Grup'ta Kepezspor ile E Koleji Isparta 32 Spor, Kepez Hasan Doğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 40. dakikasında Üstün Bilgi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekipte Gürkan Başkan, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Kepezspor 1-0 Isparta 32 Spor - Son Dakika
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