Kepezspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek TFF 3. Lig 2. Grup'ta galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Kepezspor, ev sahibi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Kepezspor'un galibiyet golünü 28. dakikada Oğuzhan Aydın atarken Altay ise sahasında mağlup oldu.
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde kendi sahasında Kepezspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Mehmet Lüle, Şuayip Çiçek
Altay: Ulaş, Yunus (Mert dk. 46), Arif, Ahmet Yakup (Enes Türker dk. 86), Salih, Osman (Özay dk. 46), İsa Toygar (Efe Pehlivan dk. 76), Ahmet Enes, Ali (Oktay dk. 46) Mehmet Kaymaz, Mehmet Onur
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Kepezspor: Erten, Turan Ali, Atakan, Burak, Fatih (Hüseyin dk. 52), Ergün, Ender, Oğuzhan Aydın (Özkan dk. 78), Bahadır, Abdurrahman, Tolga (Mehmet Eren dk. 70)
Teknik Direktör: İskender Eroğlu
Gol: Oğuzhan Aydın (dk. 28) (Kepezspor)
Sarı kartlar: İsa Toygar, Mert, Salih (Altay), Bahadır, Oğuzhan Aydın, Abdurrahman, Erten (Kepezspor)
Kaynak: İHA
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