Kepezspor, Mardin 1969\'u mağlup ederek şampiyon oldu

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında deplasmanda Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kepezspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ipi göğüslemeyi başardı. Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kepezspor, Aliağa FK'nin Gümüşhanespor deplasmanında berabere kalmasıyla adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.

Kırmızı-mavililer deplasmanda 42. dakikada Serkan Özen'in golü ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince TFF 3. Lig 1. Grup 2023 - 2024 şampiyonu Kepezspor oldu. Karşılaşmanın ardından teknik heyet ve oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz telefonla arayarak takımı ve teknik heyeti şampiyonluktan dolayı tebrik etti. - ANTALYA