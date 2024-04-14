Kepezspor, Mardin 1969\'u mağlup ederek şampiyon oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında deplasmanda Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kepezspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ipi göğüslemeyi başardı. Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kepezspor, Aliağa FK'nin Gümüşhanespor deplasmanında berabere kalmasıyla adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.
Kırmızı-mavililer deplasmanda 42. dakikada Serkan Özen'in golü ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince TFF 3. Lig 1. Grup 2023 - 2024 şampiyonu Kepezspor oldu. Karşılaşmanın ardından teknik heyet ve oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz telefonla arayarak takımı ve teknik heyeti şampiyonluktan dolayı tebrik etti. - ANTALYA
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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