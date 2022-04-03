Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı

03.04.2022 00:12

Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 35. dakikada sakatlık yaşayarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı. Genç yıldızın, maçtan sonra babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldığı öğrenildi. Oldukça üzülen Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşlarının destek verdiği belirtildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından acı bir haber aldı.

Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! Acı haberi Karagümrük maçı bitince aldı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BABAANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Karagümrük ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç yıldız büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında arkadaşları tarafından destek gördü.

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Fatih Karagümrük, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika


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