Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından acı bir haber aldı.
Karagümrük ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç yıldız büyük üzüntü yaşarken soyunma odasında arkadaşları tarafından destek gördü.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika