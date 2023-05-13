Kerem Aktürkoğlu başarılı performansının meyvesini aldı. Galatasaray, milli futbolcunun maaşına astronomik bir zam yaptı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konsunda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 9.5 milyon lira kazanacak olan başarılı futbolcunun maaşını 20 milyon liraya çıkardı. Aktürkoğlu, kolay bonuslarla birlikte 30 milyon lira kazanacak. Milli futbolcunun gelecek sezonlarda alacağı maaş ise 40 milyon liraya kadar yükselecek.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıktı. Kerem bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu - Son Dakika