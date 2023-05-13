Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu

13.05.2023 16:20

Sarı Kırmızılılar, yerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun garanti maaşı 9'dan 20 milyon liraya yükseldi. Gelecek yıllarda senelik maaşı 40 milyon liraya kadar yükselecek Kerem Aktürkoğlu, takımın en fazla kazanan yerli futbolcusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu başarılı performansının meyvesini aldı. Galatasaray, milli futbolcunun maaşına astronomik bir zam yaptı.

NET KAZANCI 20 MİLYON LİRA

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konsunda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 9.5 milyon lira kazanacak olan başarılı futbolcunun maaşını 20 milyon liraya çıkardı. Aktürkoğlu, kolay bonuslarla birlikte 30 milyon lira kazanacak. Milli futbolcunun gelecek sezonlarda alacağı maaş ise 40 milyon liraya kadar yükselecek.

KEREM'İN KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maça çıktı. Kerem bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

YORUMLAR
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na astronomik zam! Bu maaşı alan başka yerli futbolcu yok Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na astronomik zam! Bu maaşı alan başka yerli futbolcu yok

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na büyük piyango! Galatasaray Kerem'in yıllık ücretinde büyük bir zam yaptı, takımın en fazla kazanan yerli oyuncusu oldu - Son Dakika
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