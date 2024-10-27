Kerem Aktürkoğlu\'ndan Hat-Trick

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Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0'la geçtiği karşılaşmaya milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ilk 45 dakikada yaptığı hat-trickle damgasını vurdu.

Portekiz Premier Lig'in 9. haftasında Benfica, Estadio da Luz'da Rio Ave'yi konuk etti. Hakem Tiago Martins'in yönettiği mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Benfica'da 3 gol de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Başarılı oyuncu 12, 16 ve 45. dakikalarda ağları sarsmayı başardı. Milli oyuncu böylece kulübünde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu, son hat-trick'ini 9 Eylül'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında atmıştı.

Mücadelenin ikinci yarısında da baskısını sürdüren Benfica, 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı. Puanını 19'a yükselten Lizbon ekibi ligde 3. sıraya yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu, 8. golünü kaydetti

Rio Ave karşısında 63 dakika sahada kalan Kerem, yerini İsviçreli oyuncu Zeki Amdouni'ye bıraktı. 26 yaşındaki oyuncu ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem, böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı.

Benfica forması giyen bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi. - İSTANBUL