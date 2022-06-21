Khaly Thiam'dan Altay'a veda - Son Dakika
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Khaly Thiam'dan Altay'a veda

21.06.2022 12:36
Khaly Thiam'dan Altay'a veda

Altay'da sözleşmesi biten ve Pendikspor'la anlaşma sağlayan Senegalli önlibero Khaly Thiam, bir mesaj yayımlayarak siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Altay'da sözleşmesi biten ve Pendikspor'la anlaşma sağlayan Senegalli önlibero Khaly Thiam, bir mesaj yayımlayarak siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay'da, yaşanan mali sorunlar sebebiyle futbolcular ayrılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma sağlanamayan Senegalli önlibero Khaly Thiam, Pendikspor'la anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncu anlaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak Altay'a veda etti. Khaly Thiam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Büyük Altay'dan ayrılıyorum. Son iki yılda iyi ve kötü anılar yaşadık. Sadece güzel anıları, arkadaşlarımla yaşadığımız inanılmaz anları saklayacağım. Büyük Altay'a, meslektaşlarıma, güzel dostlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz İzmir!"

Thiam, 2020-2021 sezonunun başında transfer olduğu Altay'da iki sezonda toplamda 57 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 4 bin 317 dakika süre alan Thiam, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli oyuncu, takıma katıldığı ilk sezonun sonunda TFF 1. Lig Play-off şampiyonluğu yaşamıştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Khaly Thiam'dan Altay'a veda - Son Dakika

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