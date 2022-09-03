Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler takım kategorisinde yarışan milli sporcular Süleyman Güvercin, Erdoğan Akkaya ve Vekil Ege Keten'den kurulu milli takımın, toplam 198 puanla Fransa ile bu akşam oynanacak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.