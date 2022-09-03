Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
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Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak

03.09.2022 14:22
Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, trap genç erkekler takım kategorisinde bronz maçına çıkacak.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, trap genç erkekler takım kategorisinde bronz maçına çıkacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler takım kategorisinde yarışan milli sporcular Süleyman Güvercin, Erdoğan Akkaya ve Vekil Ege Keten'den kurulu milli takımın, toplam 198 puanla Fransa ile bu akşam oynanacak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli takım Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika
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