Kick boksa dadaş damgası - Son Dakika
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Kick boksa dadaş damgası

28.06.2022 12:49
Kick boksa dadaş damgası

Kocaeli'nde yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası Erzurum damga vurdu, Emre Şahin Cebrail Gençoğlu ve Hakan Koç, Avrupa şampiyonası vizesi aldı.

Kocaeli'nde yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonası Erzurum damga vurdu, Emre Şahin Cebrail Gençoğlu ve Hakan Koç, Avrupa şampiyonası vizesi aldı. Dadaş kick boksçular 11 madalya ile kente dönüyor.

Kocaeli tatamilerinde Dadaş rüzgarı esti. 19-27 Haziran 2022 tarihlerinde 4000'e yakın sporcunun katılımıyla Kocaeli'nde düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Erzurum rüzgarı esti. Dadaşlar tatamiye damga vurdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü, Çelebi Spor Kulübü, Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Pasinler Belediyespor, ve Üniversite Spor kulübünden toplam 27 kick boksçu antrenörler Emre Şahin, Cebrail Gençoğlu ve Önder Bayrak nezaretinde müsabakalara çıktı.

Dadaşlar 11 madalya kazanırken, bu madalyaların 5'i altın, 5'i gümüş, 1'i ise bronz oldu.

Koç gibi vize

Erzurum adına aynı zamanda antrenörlük yapan Emre Şahin ile Cebrail Gençoğlu, sporcu olarak da altın madalyaya uzandılar. 57 kiloda şampiyon olan Emre Şahin Türkiye Şampiyonu olarak Kasım ayında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Cebrail Gençoğlu da 63 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'na katılma vizesi aldı. Hakan Koç da, 86 kiloda Türkiye şampiyonu olarak antrenörleri Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu gibi Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

27 sporcudan 11'i madalya kazandı

Erzurumlu Kick Boksçulardan 27'si müsabakalara katılırken, 11'i madalya alma başarısı gösterdi.

Ferhat Seven büyükler 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde Muhammet Emin Altan 69 kiloda Türkiye birincisi oldu. 69 kiloda Muhammet Enes Yanmaz Gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. Yine büyükler kategorisinde M. Sıddık Gacır 63 kiloda Türkiye ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Furkan Akgün Yıldızlarda 52 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldızlar 47 kiloda ise şampiyonluk kürsüsüne Erzurum'dan Berat Önal çıktı. Ömer Faruk Gacır ise yıldızlarda 52 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Emre Akgün 37 kilo miniklerde Türkiye ikincisi oldu.

6 siklette finali dadaşlar yaptı

Antrenör Sporcu olarak görev yapan Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu, Kocaeli'ndeki Türkiye Şampiyonasında, 6 sikletin finalinde Erzurumlu sporcuların karşı karşıya gelmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şahin ve Gençoğlu, "Bizlerin en büyük destekçisi olan Valimiz Okay Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, BŞB GSK Başkanımız Ahmet Dal'a, GSİM Müdürümüz Birdal Öztürk'e, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi'ye, yanımızda olan bizleri destekleyen dua eden ailemize ve tüm sevenlerimize şükranlarımızı borç biliriz. İnşallah Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettirmek nasip olur. Erzurum ve ülkemiz için çalışmaya devam" diye konuştular. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Elazığlı boksörler çeyrek finalde Elazığlı boksörler çeyrek finalde Cirit müsabakaları nefes kesti Cirit müsabakaları nefes kesti
Kaynak: İHA

Emre Şahin, Cebrail, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick boksa dadaş damgası - Son Dakika

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