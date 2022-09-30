Kim Min-Jae, Serie A'da ayın oyuncusu seçildi

Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, Serie A'da Eylül ayının oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'da 8'inci hafta, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak. Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Napoli'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Eylül ayının futbolcusu ünvanını kazandı. 7 haftası geride kalan ligde 17 puan ve averajla Atalanta'nın önünde lider durumda bulunan Napoli'de Kim Min-Jae özellikle Lazio ve Milan karşılaşmalarında sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı. Öte yandan 25 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin ardından bu ödüle layık görülen 2'nci Napoli savunma oyuncusu oldu. Taraftar oylarıyla belirlenen ödülde Kim Min-Jae, Udinese'den Rodrigo Becao, Atalanta'tan milli oyuncu Merih Demiral, Milan'dan Theo Hernandez ve Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i geride bıraktı.Güney Koreli oyuncu, Napoli ile çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.