Kimi Antonelli Tarih Yazdı!

14.03.2026 12:41
Mercedes'in pilotu Kimi Antonelli, Çin Grand Prix'sinde 19 yaşında pole pozisyonu aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 32.064'lük derecesiyle Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu. Önceki rekor, Sebastian Vettel'e (21) aitti.

Antonelli'nin 0.222 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.351 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

Sprint yarışında Russell birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'ten George Russell kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 33 dakika 38.998 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc, 0.674 saniye farkla ikinci, Lewis Hamilton 2.554 saniye farkla üçüncü sırayı elde etti.

Kaynak: AA

